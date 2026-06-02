Представлен моноблочный ПК ASUS ExpertCenter P200 AiO

Компания ASUS пополнила ассортимент бизнес-моноблоков моделью ExpertCenter P200 AiO (PM240FA), которая базируется на процессорах AMD Athlon Silver 10, AMD Ryzen 3 30 или 4-ядерном AMD Ryzen 5 40 с тактовой частотой до 4,3 ГГц. Основной моноблока выступил 23,8-дюймовый IPS-экран NanoEdge с разрешением 1920:1080 точек, соотношением сторон 16:9, углами обзора до 178 градусов, яркостью 300 нит и сертификацией TÜV Rheinland о сниженном уровне синего света.

Моноблок также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем формата M.2 PCIe 4.0 вместимостью до 512 ГБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, веб-камерой разрешением 2 Мп и встроенными микрофонами, системой ASUS ExpertGuardian, интерфейсом USB 3.2 Type-C, портом USB 3.2 Gen 1 Type-A, двумя разъемами USB 2.0 Type-A, сетевым портом RJ-45, 3,5-мм аудиогнездом, интерфейсом HDMI 2.1, двумя динамика с поддержкой технологии DIRAC, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, размерами 540:169,8:434 мм и массой 5,5 кг. Цены на конфигурации и дата начала продаж будут объявлены позже.