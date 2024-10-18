240-Гц монитор ViewSonic VX24G10 оценили в 85 долларов

Компания ViewSonic пополнила ассортимент доступных игровых мониторов моделью ViewSonic VX24G10, которая получила 23,8-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 240 Гц, временем отклика 1 мс (GTG), заявленным показателем статической контрастности 1000:1, углом обзора 178°, поддержкой технологий Freesync и G-sync, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Монитор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 85 долларов.