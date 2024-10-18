240-Гц монитор ViewSonic VX24G10 оценили в 85 долларов

Компания ViewSonic пополнила ассортимент доступных игровых мониторов моделью ViewSonic VX24G10, которая получила 23,8-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 240 Гц, временем отклика 1 мс (GTG), заявленным показателем статической контрастности 1000:1, углом обзора 178°, поддержкой технологий Freesync и G-sync, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Монитор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 85 долларов.

Acer представила игровые мониторы серии Nitro с частотой в 6…
Сегодня компания Acer официально представила свои новые игровые мониторы, рассчитанные на геймеров, котор…
Монитор ViewSonic ColorPro VP2776T-4K получил два порта Thun…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ColorPro VP2776T-4K, который …
Представлен 240-Гц монитор AOC Q27G12ZE…
Компания AOC представила геймерский монитор AOC Q27G12ZE, которая основан на 27-дюймовой матрице Fast IPS…
Представлен 49-дюймовый монитор Philips 49B2U5300C…
Компания Philips объявила о выпуске монитора 49B2U5300C, который основан на изогнутой 49-дюймовой матрице…
Представлен 180-Гц монитор AOC AGON AG275QXW …
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AGON AG275QXW, которая основана на 27-дюй…
Портативный монитор AOC 16T3EA оценен в 180 долларов …
Компания AOC пополнила ассортимент портативных мониторов моделью AOC 16T3EA, которая основана на 15,6-дюй…
Представлен 27-дюймовый 4K-монитор Philips 27B2U6903 …
Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 27B2U6903, которая основана на 27-дюймовой матри…
Монитор ViewSonic VX2730-4K-HDU оценили в 195 долларов …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью VX2730-4K-HDU, которая основана на 2…
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor