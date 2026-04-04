250-Гц монитор Skyworth G27Q оценили в 140 долларов

Компания Skyworth пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделью Skyworth G27Q, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется нативной кадровой частотой 240 Гц и 250 Гц при разгоне, временем отклика 1 мс (GTG), пиковой яркостью 490 нит, поддержкой HDR400, 100% покрытием цветовой гаммы sRGB и 97% охватом цветовой палитры DCI-P3, сертификацией TÜV Rheinland о снижении уровня синего света, поддержкой адаптивной синхронизации NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync для устранения разрывов, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4 и двумя портами HDMI 2.0. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 140 долларов.