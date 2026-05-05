500-Гц монитор BenQ Mobiuz EX271QZ оценили в 895 долларов

Компания BenQ выпустила на дебютный индийский рынок геймерский монитор Mobiuz EX271QZ, который основан на 27-дюймовой матрице на квантовых точках QD-OLED с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 500 Гц, временем отклика 0,03 мс, сертификатом VESA DisplayHDR True Black 500, 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1000 нит, цветовыми режимами Game Art Color для адаптации изображения под художественный стиль игры, функциями очистки пикселей, графеновой системой охлаждения, портом HDMI 2.1 с поддержкой eARC для подключения консолей нового поколения и акустики с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, а также технологией High Pixel Contrast для улучшения детализации в темных участках без излишней яркости в светлых зонах кадра. Цена монитора составляет эквивалент 895 долларов.

