Представлен игровой монитор Sony INZONE M10S II

Компания Sony пополнила ассортимент игровых мониторов моделью INZONE M10S II, которая основана на 27-дюймовой OLED-матрице с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, временем отклика 0,02 мс, режимом Dual Mode (QHD/540 Гц и HD/720 Гц), 24,5-дюймовым режимом с разрешением 1332p или 1080p, поддержкой HDR10 и HLG, пиковой яркостью 1500 нит и типичной 335 нит, 99,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3, глубиной цвета 1,07 млрд оттенков, контрастностью 1500000:1, углами обзора 178 градусов, антибликовой пленкой Super Anti-Reflection Film и технологией Motion Blur Reduction для уменьшения размытия, подставкой с регулировкой высоты до 120 мм, угла наклона от -5° до +35° и поворота на ±180°, интерфейсами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, портом USB Type-B, разъемом USB Type-A и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора составляет 1100 долларов.

