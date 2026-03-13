Проектор BenQ GV32 оценили в 500 долларов

Компания BenQ пополнила ассортимент недорогих проекторов моделью GV32, которая уже появилась в китайской продаже по эквивалентной цене в 500 долларов. Новинка характеризуется технологией DLP, разрешением 1080P, яркостью 500 люмен, 95-процентным покрытием цветового пространства Rec.709, поддержкой стандартов HDR10 и HLG, корпусом массой 1,6 кг, регулировкой наклона на 135°, вращением на 360° по горизонтали, регулировкой угла наклона на 10°/15°, автоматической интеллектуальной фокусировкой, автоматическим поворотом изображения, шестисторонней автокоррекцией трапецеидальных искажений, 2.1-канальной звуковой системой с двумя 4-Вт широкополосными динамиками и 10-Вт сабвуфером, интерфейсом HDMI 2.0 с поддержкой стандарта HDCP 2.3, разъемом USB-C, поддержкой питания PD, 3,5-мм аудиогнездом и разъемом USB-A.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor