Представлен моноблок ASUS ExpertCenter P600 AiO на Ryzen AI 7 445 с

Компания ASUS пополнила ассортимент моноблоков моделями ExpertCenter P600 AiO PM640GA и PM670GA с мониторами на 24 и 27 дюймов соответственно. Новинки характеризуются чипами AMD Ryzen AI 5 430 с тактовой частотой до 4,5 ГГц и Ryzen AI 7 445 с частотой до 4,6 ГГц, нейропроцессором с производительностью в задачах ИИ до 50 TOPS, двумя слотами SO-DIMM до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 5600 МГц, двумя слотами для накопителей PCIe 4.0 до 2 ТБ, IPS-экранами с разрешением Full HD, яркостью 250 или 300 нит, 72% покрытием цветовой палитры NTSC и кадровой частотой 60 Гц, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2 или 5.4, комплексом защиты ASUS ExpertGuardian, двумя 5-Вт стереодинамиками, интерфейсами USB-A, USB-C и HDMI (на вход и выход), портом RJ45, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD 810H и полноразмерной клавиатурой с ходом клавиш 2,5 мм. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

