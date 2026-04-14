Alienware представила доступный OLED-монитор с 240 Гц

Сегодня компания Alienware официально представила более доступный QD-OLED монитор AW2726DM — это 27-дюймовая модель с разрешением 2560х1440 пикселей, поддержкой HDR и частотой обновления 240 Гц, которую бренд продаёт всего за 350 долларов. OLED-дисплеи с высокой частотой обновления особенно ценятся в играх, но также хорошо подходят и для повседневной работы благодаря высокой контрастности, насыщенным цветам и плавному отображению движения. Новинка делает такие технологии заметно доступнее, поскольку более продвинутые игровые OLED-мониторы обычно стоят от 500 до 900 долларов и выше. Чтобы снизить стоимость, Alienware отказалась от лишних элементов — у монитора нет RGB-подсветки и фирменных светящихся логотипов.

Из разъёмов предусмотрены только два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и 3,5 мм аудиовыход. USB-портов, KVM и поддержки фирменного приложения здесь нет. При этом базовые удобства сохранены — подставка регулируется по высоте, наклону и повороту. Также предусмотрена 3-летняя гарантия, которая включает защиту от выгорания. Кроме того, западные журналисты отмечают, что вживую монитор производит хорошее впечатление — качественная OLED-картинка делает его заметным шагом к массовому распространению таких дисплеев. Кроме того, сейчас, когда на рынке наблюдается дефицит памяти, пользователи гораздо активнее покупают новые мониторы, так как это способ недорого прокачать свой компьютер в сложившихся обстоятельствах.
