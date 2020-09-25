27-дюймовый 2K-монитор BOE Smart Screen оценён в $250

Компания BOE пополнила ассортимент мониторов моделью Smart Screen, который получил 27-дюймовую матрицу ADS-IPS. Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, 122% охватом цветовой палитры sRGB, частотой обновления 75 Гц, углами обзора по вертикали и горизонтали до 178 градусов, сертификацией TÜV Rheinland, гибко регулируемой подставкой, симметричным портом USB Type-C для подключения ноутбука, двумя интерфейсами USB Type-A, 3,5-мм разъемом, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также фирменной технологией BOE GAMMA для улучшенной видимости тёмных участков изображения без высвечивания светлот. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.