Флагманский игровой монитор Predator XB323QK V4

Флагманский игровой монитор Predator XB323QK V4 был выведен компанией Acer на российский рынок. Данную новинку производитель позиционирует как ультимативную станцию, адресованную геймерам, поклонникам безупречной графики, а также владельцам мощных компьютеров и консолей актуального поколения. При внушительной диагонали 31,5 дюйма устройство объединяет нативное разрешение 4K Ultra HD, быструю IPS-матрицу, обновляющуюся с частотой 160 Гц, и расширенную аппаратную синхронизацию вывода видеоряда.

Премиальную принадлежность к серии во внешности Predator XB323QK V4 подчёркивает ряд решений. Среди них — строгое исполнение в матовом чёрном цвете, концепция ZeroFrame, при которой рамки с трёх сторон сделаны тончайшими, и практичная подставка, располагающая широким диапазоном регулировок.