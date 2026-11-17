Флагманский игровой монитор Predator XB323QK V4 был выведен компанией Acer на российский рынок. Данную новинку производитель позиционирует как ультимативную станцию, адресованную геймерам, поклонникам безупречной графики, а также владельцам мощных компьютеров и консолей актуального поколения. При внушительной диагонали 31,5 дюйма устройство объединяет нативное разрешение 4K Ultra HD, быструю IPS-матрицу, обновляющуюся с частотой 160 Гц, и расширенную аппаратную синхронизацию вывода видеоряда.
Премиальную принадлежность к серии во внешности Predator XB323QK V4 подчёркивает ряд решений. Среди них — строгое исполнение в матовом чёрном цвете, концепция ZeroFrame, при которой рамки с трёх сторон сделаны тончайшими, и практичная подставка, располагающая широким диапазоном регулировок.