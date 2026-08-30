Представлены мониторы Samsung Odyssey 2027

Компания Samsung объявила о выходе геймерских мониторов Odyssey 2027, цены на которые будут объявлены позже. Модель Odyssey G6 G60H характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей с частотой обновления 1100 Гц при разрешении HD и 600 Гц в нативном разрешении 1440p. Модель Odyssey OLED G9 получила панель QD-OLED Penta Tandem с соотношением сторон 32:9, нативным разрешением 5120:1440 точек и кадровой частотой 360 Гц или разрешением 2560:720 точек с частотой обновления 720 Гц (плотность пикселей 54 ppi). Монитор Odyssey OLED G8 может похвастаться 32-дюймовой матрицей QD-OLED с тремя режимами работы: частотой 360 Гц, 520 Гц или 680 Гц в разрешении 4К, 2К и Full HD соответственно. Наконец Odyssey OLED G7 получил 42-дюймовую изогнутую панель с соотношением сторон 16:9, частотой обновления 165 Гц и радиусом кривизны 1000R.

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