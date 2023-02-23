27-дюймовый 4K-монитор Redmi подешевел до $214

Китайские источники сообщают, что популярная площадка JD.com снизила цену на 27-дюймовый монитор Redmi с разрешением 4K. Если на старте продаж в июне прошлого года за новинку просили 335 долларов, то теперь её можно приобрести в Китае за 214 долларов.

Напомним, что монитор характеризуется IPS-панелью с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 60 Гц, 100% охватом цветового пространства sRGB и 95% охватом DCI-P3, максимальной яркостью 350 кд/м2, контрастностью 3000:1, наличием сертификатов DisplayHDR 400, TUV и SGS, режимом For Mac для ноутбуков MacBook, одним интерфейсом USB 3.0, двумя HDMI 2.1 TMDS, по одному Display Port 1.4 и USB-C с функцией передачи энергии мощностью до 65 Вт, 3,5-мм гнездом и подставкой с возможностью гибкой регулировки.
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