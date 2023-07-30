270-Гц монитор Acer Predator XB273UZ оценен в 650 евро

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Predator XB273UZ, которая уже доступна для покупки по цене в 650 евро. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей (плотность пикселей 123 PPI), 95% охватом цветовой палитрой DCI-P4, сертификацией DisplayHDR 400, яркостью 400 нит, временем отклика 0,5 мс (MPRT), частотой обновления до 270 Гц, поддержкой FreeSync, регулируемой подставкой, креплением VESA, четырьмя интерфейсами USB 3.2 Gen 1 типа A, портом USB C с передачей энергии мощностью до 65 Вт, двумя разъемами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4.