275-Гц монитор Skyworth G25Q Pro оценили в 190 долларов

Компания Skyworth пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G25Q Pro, которая получила 24,5-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 275 Гц, пиковой яркостью 460 нит, временем отклика GtG 1 мс, 93% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% охватом цветовой гаммы sRGB, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.0 (до 144 Гц), двумя портами DisplayPort 1.4 (до 275 Гц) и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 190 долларов.

