280-Гц монитор AOC Gaming C27G4ZXE

Тайваньский производитель AOC пополнил ассортимент геймерских мониторов моделью Gaming C27G4ZXE, которая основана на 27-дюймовой VA-матрице с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 280 Гц, радиусом кривизны 1500R, максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 4000:1, 92,4% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 125,7% охватом цветовой гаммы sRGB, углами обзора 178 градусов, отображением 16,7 миллиона цветов, поддержкой HDR10, временем отклика GtG 1 мс и MPRT 0,3 мс, поддержкой технологий Flicker Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователей, поддержкой адаптивной синхронизации Adaptive Sync, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, регулируемой подставкой и настенным креплением. Монитор станет доступен для покупки в июле по цене в 270 евро.

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