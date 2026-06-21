Представлен 260-Гц монитор HKC G24H3MAX

Компания HKC пополнила ассортимент бюджетных геймерских мониторов моделью G24H3MAX, которая получила 23,8-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 260 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), 125-процентным покрытием цветовой палитры sRGB и 93-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, настенным креплением VESA 75:75 мм, а также интерфейсами HDMI и DisplayPort для подключения к компьютеру. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 85 долларов.