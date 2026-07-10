ASUS представила монитор ROG Strix XG27UCMG

Компания ASUS стала третьим производителем мониторов, представившим игровую модель с поддержкой трёх режимов работы — после MSI и GIGABYTE. После того как производители начали активно выпускать «двухрежимные» мониторы, некоторые компании решили пойти дальше и выпустить устройства с поддержкой сразу трёх режимов. Например, недавно MSI представила игровой QD-OLED-монитор с тремя режимами, способный работать с частотой до 680 Гц, а GIGABYTE выпустила 5K mini LED-модель с аналогичной концепцией. Теперь ASUS представила свой игровой монитор ROG Strix XG27UCMG с той же фишкой. В отличие от конкурентов, компания отказалась от OLED-панели — монитор оснащён 27-дюймовой Fast IPS-матрицей, которая обеспечивает более быстрое время отклика по сравнению с классическими IPS-панелями.

Главная особенность ROG Strix XG27UCMG — возможность переключаться между тремя режимами изображения. В первом режиме монитор работает с разрешением 4K и частотой обновления до 240 Гц. Такой вариант лучше всего подходит для требовательных игр, где важны высокая детализация и чёткая картинка. Второй режим предлагает разрешение 2560х1440 пикселей с частотой до 400 Гц. Он станет оптимальным выбором для пользователей, которым нужна высокая плавность в соревновательных играх, но при этом хочется сохранить хорошее качество изображения. Третий режим ориентирован исключительно на максимальную скорость и позволяет получить частоту обновления до 488 Гц при разрешении Full HD.