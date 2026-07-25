Представлен 280-Гц монитор Lenovo Legion 27-1r

Компания Lenovo пополнила ассортимент доступных геймерских мониторов моделью Legion 27-1r, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 280 Гц, временем отклика 0,5 мс в режиме MPRT, от 1 до 4 мс в GTG, 99% покрытием цветовой палитры sRGB, глубиной цвета 8 бит (6 бит + FRC), типовой яркостью до 400 нит, аппаратным снижением синего света, сертификацией по стандарту EyeSafe 2.0, поддержкой технологии AdaptiveSync, двумя интерфейсами HDMI 2.1 TMDS, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с регулировкой высоты до 13,5 см, угла наклона от -5° до 22°, поворота основания на ±30°, переводом в портретный режим, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 115 долларов.