BenQ выпустила монитор для компьютеров Mac

Компания BenQ сегодня официально представила монитор MA320UG, расширив линейку решений, ориентированных на пользователей Mac и профессиональных создателей контента. BenQ MA320UG оснащён 32-дюймовой панелью с разрешением 4K и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Такой формат делает монитор удобным для видеомонтажа, работы с анимацией, моушн-графикой и не только, поскольку на экране помещается больше контента, инструментов и окон без ощущения перегруженности. Для задач, требующих точной цветопередачи, дисплей охватывает 98% цветового пространства DCI-P3 и имеет контрастность 2000:1. Производитель также использует технологию Nano Gloss Panel, которая улучшает глубину изображения и передачу цветов, одновременно снижая отражения.

Монитор дополнительно откалиброван с учётом особенностей macOS, чтобы обеспечить более стабильное соответствие цветов между устройствами Apple и внешним экраном. Кроме того, MA320UG поддерживает подключение через Thunderbolt 4 с мощностью зарядки до 96 Вт, что позволяет одновременно заряжать MacBook, передавать данные и выводить изображение через один кабель. Ещё одной особенностью монитора стала функция Smart KVM, позволяющая управлять двумя подключёнными системами с помощью одной клавиатуры и мыши, а также переносить текст, файлы и изображения между устройствами. Правда, цену монитора пока что не раскрывают, но это явно не самая доступная модель в ассортименте производителя.