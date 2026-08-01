Представлен моноблок Lenovo ThinkCentre Neo 50a 24 Gen 7 с 32 ГБ ОЗУ

Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью ThinkCentre Neo 50a 24 Gen 7, которая базируется на процессорах Intel Core 5 320 или Core 7 350 (Wildcat Lake). Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-7467, твердотельным накопителем PCIe 4.0 M.2 вместимостью до 1 ТБ, дополнительным слотом M.2 2280 для второго SSD, 23,8-дюймовым экраном IPS с разрешением 1920:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 350 нит, контрастностью 1500:1 и 99% покрытием цветовой палитры sRGB, веб-камерой разрешением 5 Мп, а 3-Вт стереодинамиками Harman, слотом M.2 2230 для беспроводной связи, гигабитным портом Ethernet, разъемами USB Type-A и USB Type-C, а также полноразмерным интерфейсом HDMI 2.1. Цены на конфигурации пока не объявлены.

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