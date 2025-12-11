ASUS представила геймерский монитор ROG Strix 5K XG27JCG

ASUS без лишнего шума добавила на сайт ROG новый монитор ROG Strix 5K XG27JCG, и как ясно из названия, это игровой дисплей с разрешением 5K. В данном случае под 5K подразумеваются 5120х2880 пикселей, то есть удвоенное 2560х1440. Устройство оснащено 27-дюймовой быстрой IPS-панелью, которая работает на 180 Гц в режиме 5K или на 330 Гц в QHD. Заявленное время отклика составляет 0,3 мс (GTG), имеется поддержка VESA DisplayHDR 600, контрастность 1500:1 и охват 97% цветового пространства DCI-P3. Для игр предусмотрены ELMB 2, ELMB Sync, FreeSync Premium Pro, совместимость с G-SYNC и множество фирменных функций ASUS.

Необычно, что ROG Strix 5K XG27JCG получил только один порт DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и USB Type-C, который, судя по информации с официальной страницы, либо работает в режиме DP Alt и выдаёт 15 Вт энергии, либо используется лишь для обновления прошивки. Также доступны хаб USB 3.2 Gen 1 на три порта с отдельным входом и разъём для наушников. Кроме того, ASUS отдельно подчёркивает, что для 180 Гц при 5K потребуется видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 50-й серии или AMD Radeon RX 7600 и выше, что вполне логично на самом деле, так как при таком высоком разрешении получить высокую частоту кадров получится далеко не на каждой системе. При этом стоимость новинки составляет всего 840 долларов, что можно назвать относительно доступным по современным меркам, особенно на фоне других мониторов с высокой частотой обновления. Для киберспорта — самое то.