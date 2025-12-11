ASUS представила геймерский монитор ROG Strix 5K XG27JCG

ASUS без лишнего шума добавила на сайт ROG новый монитор ROG Strix 5K XG27JCG, и как ясно из названия, это игровой дисплей с разрешением 5K. В данном случае под 5K подразумеваются 5120х2880 пикселей, то есть удвоенное 2560х1440. Устройство оснащено 27-дюймовой быстрой IPS-панелью, которая работает на 180 Гц в режиме 5K или на 330 Гц в QHD. Заявленное время отклика составляет 0,3 мс (GTG), имеется поддержка VESA DisplayHDR 600, контрастность 1500:1 и охват 97% цветового пространства DCI-P3. Для игр предусмотрены ELMB 2, ELMB Sync, FreeSync Premium Pro, совместимость с G-SYNC и множество фирменных функций ASUS.

Необычно, что ROG Strix 5K XG27JCG получил только один порт DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и USB Type-C, который, судя по информации с официальной страницы, либо работает в режиме DP Alt и выдаёт 15 Вт энергии, либо используется лишь для обновления прошивки. Также доступны хаб USB 3.2 Gen 1 на три порта с отдельным входом и разъём для наушников. Кроме того, ASUS отдельно подчёркивает, что для 180 Гц при 5K потребуется видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 50-й серии или AMD Radeon RX 7600 и выше, что вполне логично на самом деле, так как при таком высоком разрешении получить высокую частоту кадров получится далеко не на каждой системе. При этом стоимость новинки составляет всего 840 долларов, что можно назвать относительно доступным по современным меркам, особенно на фоне других мониторов с высокой частотой обновления. Для киберспорта — самое то.
Apple Studio Display получит крупное обновление…
Судя по информации инсайдеров, монитор Apple Studio Display готовится к серьёзному обновлению в 2026 году…
Представлен 180-Гц монитор ViewSonic VX25G26-2K-2 …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX25G26-2K-2, которая получила 24,5-дюймовый I…
Представлен 360-Гц монитор AOC GAMING Q27G4SDR…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделями GAMING Q27G4ZDR и Q27G4SDR, которые отличаю…
Samsung представила портативный монитор на подставке…
Компания Samsung представила новый портативный дисплей, который можно возить на роликовой подставке или п…
Представлен 160-Гц двухрежимный монитор Hisense 27GX…
Компания Hisense пополнила ассортимент мониторов моделью 27GX, которая основана на 27-дюймовой матрице с …
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор…
Сегодня протестируем доступный игровой монитор GIGABYTE GS25F2 с диагональю 24,5 дюйм, разрешением Full H…
Монитор Redmi Monitor A24 Multi-Function Stand Edition 2026 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных мониторов моделью Redmi Monitor A24 Multi-Function Stand …
Двухрежимный монитор AOC U27G4XM оценен в 400 фунтов стерлин…
Компания AOC объявила о выпуске игрового монитора U27G4XM, который основан на 27-дюймовой матрице Fast IP…
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor