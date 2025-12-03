Представлен Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026

Компания Xiaomi представила на глобальном рынке геймерский монитор Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026, который основан на 27-дюймовой матрице Fast IPS с подсветкой Mini LED и разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется 1152 зонами локального затемнения, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс GTG, пиковой яркостью 2000 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 99% DCI-P3 и 99% Adobe RGB, точностью цветопередачи ∆E < 1, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, сертификацией VESA Display HDR 1000 и технологией AMD FreeSync, двумя портами HDMI 2.0, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с регулировкой угла наклона, поворота, высоты до 12 см и портретной ориентацией, а также настенным креплением 75:75 мм. Цена монитора пока не раскрывается.