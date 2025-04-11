Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты

Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560х1440 пикселей, соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 240 Гц. Дисплей выдает картинку высокого качества, обеспечивает плавное воспроизведение динамичного контента без задержек и артефактов и демонстрирует сверхбыстрое время отклика 1 мс. Монитор располагает внушительным перечнем возможностей, которые призваны помочь приобрести неоценимый игровой опыт и получить ряд преимуществ над оппонентами в виртуальных баталиях, среди них, в частности:

вывод перекрестия

стабилизация изображения с уменьшением размытия контуров движущихся объектов

адаптивная яркость и контрастность

регулировка яркости теневых зон с целью упростить поиск, распознавание и идентификацию объектов в затененных областях игрового поля.

Комплектация

Монитор поставляется в коробке из неокрашенного картона с нанесенным схематичным изображением дисплея. Комплект включает подставку, стойку, зажим для кабелей, силовой кабель питания, кабель DisplayPort, краткое руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Монитор GIGABYTE отличает аккуратное исполнение всех составных деталей, отсутствие броских элементов в оформлении, а также тонкие рамки по периметру экрана. Средствами фирменного ПО предусмотрена возможность выравнивания экранов дисплеев относительно друг друга применительно к мульти-мониторным конфигурациям.

По центру нижней рамки корпуса размещен логотип бренда. В этой же зоне снизу находится пятипозиционный джойстик, с помощью которого вызывается и осуществляется управление экранным OSD меню.

Тыльная сторона корпуса выполнена из пластика черного цвета с матовым покрытием. В центральной части выступ, выше стилизованная решетка. Есть отверстия для установки VESA кронштейна 100x100.

Подставка модели GIGABYTE GS27QXA представлена квадратным основанием и стойкой, соединяемых между собой с помощью накатанного винта. Возможности регулировок ограничены только наклоном экрана к/от пользователя (от +5° до -20°, соответственно). На стойке можно зафиксировать комплектный U-образный хомут, с помощью которого собрать кабели в общий пучок.

На панели разъемов два порта HDMI 2.0, порт DiaplayPort 1.4, разъем TRS выхода аудиосигнала на наушники. Спецификацией дисплея USB-концентратор в составе этой модели не предусмотрен.

Визуализацией изображения занимается IPS-матрица с частотой синхронизации до 240 Гц средствами интерфейса DisplayPort (до 144 Гц для HDMI-соединения). Картинка плавная, задержки от 1 мс. Монитор отлично справляется с отрисовкой сцен в динамичных играх и сетевых шутерах.

При этом разрешение QHD 2560х1440 позволит задействовать все преимущества дисплея в паре с видеокартами NVIDIA и AMD среднего ценового диапазона. Монитор прекрасно справляется и с типовыми задачами – просмотр мультимедийного контента, чтение и Web-серфинг. Заявлена поддержка стандарта VESA DisplayHDR400 и высокая точность цветопередачи.

Настройка

Фирменное OSD-меню с традиционной для GIGABYTE структурой. В верхней части выведены ключевые рабочие параметры и режимы, а сами пункты настроек четко структурированы.

В разделе игровых настроек включается стабилизация изображения, улучшения отображения темных зон, разгон матрицы, сверхвысокое разрешение.

Доступны несколько режимов изображения – стандартный, игра, фильмы, чтение, sRGB, ECO.

Поддерживается вывод картинки в картинке с двух источников одновременно.

ПАКЕТ GIGABYTE CONTROL CENTER

Управление через фирменное программное обеспечение. С выбором источника сигнала, возможностью отключить светодиодный индикатор активности, настроить положение меню и его прозрачность.

Настроить параметры дисплея, задать нужные настройки для игрового ассистента.

Тесты

Мы протестировали GIGABYTE GS27QXA в двух режимах работы. Для начала стандартный режим, который применяется чаще всего. С ним максимальная яркость достигала 400 кд/м2, при этом охват цветового пространства sRGB и AdobeRGB составил 99% и 83% соответственно.

Второй режим, выбранный для тестов – игровой. Задержек ввода замечено не было, монитор демонстрирует плавную картинку. С помощью функций Игровой ассистент можно повысить точность прицеливания, упростить поиск противников в темных локациях, а также отслеживать производительность системы.

Итоги

GIGABYTE GS27QXA – доступный игровой монитор на базе IPS-матрицы с частотой обновления до 240 Гц. Строгое внешнее исполнение, актуальные порты для подключения, удобный вывод аудиосигнала на наушники, узкие боковые рамки в обрамлении экрана, высокая яркость, равномерная подсветка по всей площади и широкие углы обзора, тщательная настройка параметров матрицы в заводских условиях, игровой ассистент.