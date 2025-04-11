Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты

Монитор поставляется в коробке из неокрашенного картона с нанесенным схематичным изображением дисплея. Комплект включает подставку, стойку, зажим для кабелей, силовой кабель питания, кабель DisplayPort, краткое руководство пользователя и гарантийный талон.
По центру нижней рамки корпуса размещен логотип бренда. В этой же зоне снизу находится пятипозиционный джойстик, с помощью которого вызывается и осуществляется управление экранным OSD меню.
Тыльная сторона корпуса выполнена из пластика черного цвета с матовым покрытием. В центральной части выступ, выше стилизованная решетка. Есть отверстия для установки VESA кронштейна 100x100.
Подставка модели GIGABYTE GS27QXA представлена квадратным основанием и стойкой, соединяемых между собой с помощью накатанного винта. Возможности регулировок ограничены только наклоном экрана к/от пользователя (от +5° до -20°, соответственно). На стойке можно зафиксировать комплектный U-образный хомут, с помощью которого собрать кабели в общий пучок.
На панели разъемов два порта HDMI 2.0, порт DiaplayPort 1.4, разъем TRS выхода аудиосигнала на наушники. Спецификацией дисплея USB-концентратор в составе этой модели не предусмотрен.
Визуализацией изображения занимается IPS-матрица с частотой синхронизации до 240 Гц средствами интерфейса DisplayPort (до 144 Гц для HDMI-соединения). Картинка плавная, задержки от 1 мс. Монитор отлично справляется с отрисовкой сцен в динамичных играх и сетевых шутерах.
При этом разрешение QHD 2560х1440 позволит задействовать все преимущества дисплея в паре с видеокартами NVIDIA и AMD среднего ценового диапазона. Монитор прекрасно справляется и с типовыми задачами – просмотр мультимедийного контента, чтение и Web-серфинг. Заявлена поддержка стандарта VESA DisplayHDR400 и высокая точность цветопередачи.
В разделе игровых настроек включается стабилизация изображения, улучшения отображения темных зон, разгон матрицы, сверхвысокое разрешение.
Доступны несколько режимов изображения – стандартный, игра, фильмы, чтение, sRGB, ECO.
Поддерживается вывод картинки в картинке с двух источников одновременно.
Настроить параметры дисплея, задать нужные настройки для игрового ассистента.
Второй режим, выбранный для тестов – игровой. Задержек ввода замечено не было, монитор демонстрирует плавную картинку. С помощью функций Игровой ассистент можно повысить точность прицеливания, упростить поиск противников в темных локациях, а также отслеживать производительность системы.