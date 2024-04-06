2K-монитор HKC S2716Q оценен в 83 доллара

Китайская компания HKC пополнила ассортимент доступных мониторов моделью HKC S2716Q, которая оценена на домашнем для производителя рынке в 83 доллара. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 250 нит, 8-битной глубиной цвета, отображением 16,7 млн цветовых оттенков, углами обзора по вертикали и горизонтали 178°, поддержкой технологий снижения уровня вредного синего света и устранения мерцания, подставкой с возможностью отрегулировать угол наклона, настенным креплением VESA, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также 3,5-мм аудиогнездом для подключения наушников или колонок.