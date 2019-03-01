3 марта стартуют продажи смартфона Nokia 9 PureView

Компания HMD Globa недавно анонсировала на Mobile World Congress 2019 смартфон Nokia 9 PureView, и уже объявила что продажи начнутся с 3 марта. Стоимость смартфона составляет 599 долларов. Наряду с пятью 12-мегапиксельными сенсорами камеры на задней панели Nokia 9 PureView, он оснащен 5,99-дюймовым дисплеем P-OLED со сканером отпечатков пальцев на экране, батареей емкостью 3320 мАч, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения данных, работает смартфон на процессоре Snapdragon 845. Он также поддерживает быструю и беспроводную зарядку. Телефон будет доступен на Amazon, Best Buy и B & H Photo.