3 смартфона, ради которых стоит занять денег

Флагманские смартфоны с передовыми технологическими решениями имеют высокую цену, но не каждый смартфон за условную тысячу долларов того стоит. Сегодня мы расскажем вам о пяти дорогих смартфонах, которые достойны своей цены. Кстати, если вам не хватает средств на желанную покупку, то всегда можно занять денег на специальных сервисах, вроде https://zanimaem.uz/.
iPhone 11 ProСмартфоны компании Apple давно превратились в объект поклонения и, уж простите за каламбур, стали яблоком раздора для фанатов гаджетов. Несмотря на все спекуляции, каждый новый iPhone является одним из лучших смартфонов на рынке. Что в этом плане предлагает новенький iPhone 11 Pro? Официально лучший дисплей среди смартфонов по версии DisplayMate, самый производительный процессор на рынке Apple A13 Bionic, крутую тройную камеру с главным, сверхширокоугольным и телефото-модулями, защиту от воды и пыли согласно степени IP68, сравнимую с остальными флагманами автономность, продвинутое звучание и компактность 5,8-дюймового экрана. Цена превосходства – 90 тысяч рублей.
Huawei Mate 30 ProВ последние годы именно флагманы компании Huawei отвечают за инновации и самые передовые технологии. Недавно вышедший Mate 30 Pro не стал исключением. Здесь используется 6,53-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400:1176 пикселей, который загибается на угол 88°, мощный процессор Kirin 990, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти, защита от пыли и влаги по стандарту IP68, поддержка сетей 5G, чувствительные к нажатию боковые грани, аккумулятор на 4500 мАч, проводная зарядка на 40 Вт и беспроводная зарядка на 27 Вт.
Но главная особенность новинки Huawei, это, конечно, её камера. Речь идет о датчиках разрешением 40, 40, 8 Мп и времяпролетной камере (ToF). Главный модуль может похвастаться объективом с апертурой F/1,6 и оптическую стабилизацию изображения. Также отметим сверхширокоугольный модуль и телефото-модуль с оптической стабилизацией, 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом. Видео здесь можно записывать с частотой 7680 к/с в разрешении 720р и с частотой 960 к/с в разрешении 1080р. Неудивительно, что с такими камерами Huawei Mate 30 Pro был признан лучшим камерофоном на рынке по мнению DxOMark. Цена смартфона составляет 1099 евро.
OnePlus 7TОт этого смартфона просто ждали небольших улучшений по сравнению с OnePlus 7, но на деле получилась абсолютно самостоятельная новинка. Она может похвастаться ярким дизайном задней панели с круглой тройной камерой, экраном с соотношением 20:9 вместо 19,5:9, кадровой частотой 90 Гц, как в старшей модели OnePlus 7 Pro, пиковой яркостью 1000 кд/м2 и поддержкой высокого динамического диапазона HDR10+, флагманским чипсетом Snapdragon 855 Plus, стереодинамиками и новым вибромотором Haptic Motor. При этом OnePlus 7T стоит в Индии всего 535 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.