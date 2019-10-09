3 смартфона, ради которых стоит занять денег

2019-10-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone 11 Pro; [43]
Флагманские смартфоны с передовыми технологическими решениями имеют высокую цену, но не каждый смартфон за условную тысячу долларов того стоит. Сегодня мы расскажем вам о пяти дорогих смартфонах, которые достойны своей цены. Кстати, если вам не хватает средств на желанную покупку, то всегда можно занять денег на специальных сервисах, вроде https://zanimaem.uz/.

iPhone 11 Pro

Смартфоны компании Apple давно превратились в объект поклонения и, уж простите за каламбур, стали яблоком раздора для фанатов гаджетов. Несмотря на все спекуляции, каждый новый iPhone является одним из лучших смартфонов на рынке. Что в этом плане предлагает новенький iPhone 11 Pro? Официально лучший дисплей среди смартфонов по версии DisplayMate, самый производительный процессор на рынке Apple A13 Bionic, крутую тройную камеру с главным, сверхширокоугольным и телефото-модулями, защиту от воды и пыли согласно степени IP68, сравнимую с остальными флагманами автономность, продвинутое звучание и компактность 5,8-дюймового экрана. Цена превосходства – 90 тысяч рублей.

Huawei Mate 30 Pro

В последние годы именно флагманы компании Huawei отвечают за инновации и самые передовые технологии. Недавно вышедший Mate 30 Pro не стал исключением. Здесь используется 6,53-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400:1176 пикселей, который загибается на угол 88°, мощный процессор Kirin 990, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти, защита от пыли и влаги по стандарту IP68, поддержка сетей 5G, чувствительные к нажатию боковые грани, аккумулятор на 4500 мАч, проводная зарядка на 40 Вт и беспроводная зарядка на 27 Вт.

Но главная особенность новинки Huawei, это, конечно, её камера. Речь идет о датчиках разрешением 40, 40, 8 Мп и времяпролетной камере (ToF). Главный модуль может похвастаться объективом с апертурой F/1,6 и оптическую стабилизацию изображения. Также отметим сверхширокоугольный модуль и телефото-модуль с оптической стабилизацией, 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом. Видео здесь можно записывать с частотой 7680 к/с в разрешении 720р и с частотой 960 к/с в разрешении 1080р. Неудивительно, что с такими камерами Huawei Mate 30 Pro был признан лучшим камерофоном на рынке по мнению DxOMark. Цена смартфона составляет 1099 евро.

OnePlus 7T

От этого смартфона просто ждали небольших улучшений по сравнению с OnePlus 7, но на деле получилась абсолютно самостоятельная новинка. Она может похвастаться ярким дизайном задней панели с круглой тройной камерой, экраном с соотношением 20:9 вместо 19,5:9, кадровой частотой 90 Гц, как в старшей модели OnePlus 7 Pro, пиковой яркостью 1000 кд/м2 и поддержкой высокого динамического диапазона HDR10+, флагманским чипсетом Snapdragon 855 Plus, стереодинамиками и новым вибромотором Haptic Motor. При этом OnePlus 7T стоит в Индии всего 535 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.


Комментарии и отзывы iPhone 11 Pro
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