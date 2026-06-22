300-Гц монитор LG UltraGear 27G550B оценили в 240 долларов

Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UltraGear 27G550B, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 300 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), типичной яркостью в SDR-режиме 300 нит, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 8 бит, 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном гонконгском рынке составила эквивалент 240 долларов.

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