300-Гц монитор Shengse N50Pro7 оценен в 90 долларов

Бренд Shengse (принадлежит китайской компании SANC) объявил о выпуске 24,5-дюймового монитора N50Pro7, который основан на матрице Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 300 Гц, максимальной яркостью 400 нит, временем отклика 1 мс GtG, показателем статической контрастности 1000:1, глубиной цвета 8 бит, 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, нерегулируемой подставкой, настенным креплением VESA 100:100 мм, одним интерфейсом HDMI 2.0 (260 Гц), одним портом DisplayPort 1.4 (300 Гц) и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 90 долларов.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor