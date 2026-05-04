120-Гц монитор Innocn 2410F (2026) оценен в 90 долларов

Компания United Innovation пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Innocn 2410F (2026), которая основана на 23,8-дюймовой матрице IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, углами обзора до 178 градусов, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 92% охватом цветового пространства DCI-P3, режимом снижения уровня синего света, контрастностью 1000:1, комплектной подставкой с регулировкой высоты до 10 см, поворота и угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, а также интерфейсами HDMI и DisplayPort. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 90 долларов.

