Новый 4K-монитор HUAWEI MateView GT оценили в 290 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент игровых мониторов моделями MateView GT нового поколения. Базовая модель характеризуется 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 2560:1440 точек, кадровой частотой 200 Гц, временем отклика 1 мс, 95% покрытием цветовой гаммы P3 и 100% охватом sRGB, отображением 10,7 миллиарда цветовых оттенков, яркостью 350 нит, контрастностью 1000:1, точностью цветопередачи Delta E < 2, функциями защиты зрения от вредного синего цвета и отсутствия мерцания, портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, 3,5 мм гнездом для наушников, подставкой с регулировкой высоты до 110 мм, угла наклона от -5° до 18°, поворотом в портретный режим и настенным креплением VESA 100:100 мм. Старшая модель отличается разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), частотой обновления изображения 160 Гц и яркостью 450 нит. Мониторы оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 160 и 280 долларов соответственно.

Представлен моноблок HP Star Studio Pro 27 на Core 5 210H…
Компания HP пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Star Studio Pro 27, которая основана на 8-ядерно…
200-Гц монитор REDMI G25 оценили в 87 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих игровых мониторов моделью REDMI G25, которая получила 24,…
Представлен портативный монитор AOC 16T20E2 …
Компания AOC пополнила ассортимент портативных мониторов моделью 16T20E2, которая может пригодиться в рол…
Luckfox представила 4К-монитор в портативном формате…
Китайская компания Luckfox, широко известная прежде всего своими платами и наборами для разработки, расши…
Представлен 280-Гц монитор AOC Q27G4ZDP/WS…
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Q27G4ZDP/WS, которая основана на 26,5-дюй…
Представлен 360-Гц монитор MSI MPG 341CQR QD-OLED X36…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MPG 341CQR QD-OLED X36, которая получила …
В России представлен монитор Acer Nitro KG273UW2…
На российском рынке появился новый геймерский монитор Acer Nitro KG273UW2. Он предлагает высокую скорость…
240-Гц монитор AOC Q27G41ZDP оценили в 355 долларов …
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Q27G41ZDP, которая основана на 27-дюймово…
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 ГцОбзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 Гц
Обзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для домаОбзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для дома
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
