Новый 4K-монитор HUAWEI MateView GT оценили в 290 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент игровых мониторов моделями MateView GT нового поколения. Базовая модель характеризуется 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 2560:1440 точек, кадровой частотой 200 Гц, временем отклика 1 мс, 95% покрытием цветовой гаммы P3 и 100% охватом sRGB, отображением 10,7 миллиарда цветовых оттенков, яркостью 350 нит, контрастностью 1000:1, точностью цветопередачи Delta E < 2, функциями защиты зрения от вредного синего цвета и отсутствия мерцания, портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, 3,5 мм гнездом для наушников, подставкой с регулировкой высоты до 110 мм, угла наклона от -5° до 18°, поворотом в портретный режим и настенным креплением VESA 100:100 мм. Старшая модель отличается разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), частотой обновления изображения 160 Гц и яркостью 450 нит. Мониторы оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 160 и 280 долларов соответственно.