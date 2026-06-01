Монитор MSI MPG OLED 322URDX36 получит три режима работы

Компания MSI раскрыла подробности об игровом мониторе MPG OLED 322URDX36, который основан на 32-дюймовой матрице Samsung QD-OLED пятого поколения. Последняя объединяет технологии Penta Tandem и конфигурацию субпикселей V-stripe, благодаря чему новинка первой среди OLED-мониторов получила сертификацию VESA DisplayHDR 600 True Black. Новинка характеризуется пиковой яркостью 600 нит в 10%-м окне и 350 нит в полном экране, режимами работы с разрешением 3840:2160 пикселей при кадровой частоте 360 Гц, 2560:1440 пикселей и 520 Гц, а также 1920:1080 пикселей и 680 Гц, интерфейсами DisplayPort 2.1 (UHBR20 с пропускной способностью до 80 Гбит/с), разъемом с поддержкой 98-Вт зарядки Power Delivery, защитой от выгорания OLED, 3-летней гарантией на выгорание панели и датчиком приближения AI Care Sensor. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.