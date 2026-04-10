320-Гц монитор REDMI G27Q 2026 оценили в 190 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью REDMI G27Q 2026, которая получила 27-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 320 Гц, пиковой яркостью 400 нит, временем отклика GtG 1 мс, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 10 бит(8 бит + FRC), подставкой с регулировкой высоты, угла наклона, поворота и портретным режимом, настенным креплением VESA 75:75 мм, а также портами DisplayPort и HDMI для подключения к компьютеру или игровой консоли. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 190 долларов.

