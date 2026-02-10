345-Гц монитор Titan Legion X276S+ оценили в 215 долларов

Компания Titan Legion пополнила ассортимент игровых мониторов моделью X276S+, которая получила 27-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 320 Гц или 345 Гц, пиковой яркостью 600 нит в режиме HDR и 400 нит в SDR, статической контрастностью 1300:1, глубиной цвета (8 бит+FRC), 97% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 92% охватом Adobe RGB и 100% sRGB, подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота, настенным креплением VESA, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя портами DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 215 долларов.