360-Гц монитор Acer Predator X34 F1 оценили в 1300 евро

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Predator X34 F1, которая получила 34-дюймовую изогнутую матрицу QD-OLED Penta Tandem с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 1800R, временем отклика 0,03 мс (GTG), кадровой частотой 360 Гц, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи Delta E менее 2, глубиной цвета 10 бит, отображением 1,07 млрд цветов, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, типичной яркостью 300 нит и пиковой яркостью HDR 1300 нит, контрастностью 1500000:1, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible и Variable Refresh Rate (VRR), защитой зрения BlueLightShield Pro, Flickerless и Low Dimming, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя DisplayPort 1.4, портом USB Type-C с поддержкой 65-Вт обратной зарядки, двумя разъемами USB 3.2, аудиогнездом, USB-хабом, 5-Вт стереодинамиками, а также подставкой с регулировкой угла наклона от -5 до 20 градусов, поворотом на 20 градусов и регулировкой высоты на 12 см. Монитор появится в европейской продаже по цене в 1300 евро.

Представлен моноблок HP Star Studio Pro 27 на Core 5 210H…
Компания HP пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Star Studio Pro 27, которая основана на 8-ядерно…
300-Гц монитор Shengse N50Pro7 оценен в 90 долларов …
Бренд Shengse (принадлежит китайской компании SANC) объявил о выпуске 24,5-дюймового монитора N50Pro7, ко…
240-Гц монитор Philips Evnia 32M2N8900P оценили в 830 фунтов…
Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 32M2N8900P, которая основана на 31…
Представлен 34-дюймовый монитор Gigabyte MO34WQC36…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент ультрашироких мониторов моделью MO34WQC36, которая получила 34-дю…
500-Гц монитор BenQ Mobiuz EX271QZ оценили в 895 долларов…
Компания BenQ выпустила на дебютный индийский рынок геймерский монитор Mobiuz EX271QZ, который основан на…
120-Гц монитор MSI Pro MP341CQW E12 оценен в 240 долларов…
Компания MSI объявила о выходе широкоформатного монитора Pro MP341CQW E12, который основан на 34-дюймовой…
Philips представила уникальный двухсторонний монитор…
Название монитора Philips 24B2D5300 Business Monitor может звучать скучно и слишком формально, но сам мон…
Проектор BenQ GV32 оценили в 500 долларов …
Компания BenQ пополнила ассортимент недорогих проекторов моделью GV32, которая уже появилась в китайской …
Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 ГцОбзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 Гц
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor