360-Гц монитор Acer Predator X34 F1 оценили в 1300 евро

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Predator X34 F1, которая получила 34-дюймовую изогнутую матрицу QD-OLED Penta Tandem с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 1800R, временем отклика 0,03 мс (GTG), кадровой частотой 360 Гц, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи Delta E менее 2, глубиной цвета 10 бит, отображением 1,07 млрд цветов, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, типичной яркостью 300 нит и пиковой яркостью HDR 1300 нит, контрастностью 1500000:1, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible и Variable Refresh Rate (VRR), защитой зрения BlueLightShield Pro, Flickerless и Low Dimming, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя DisplayPort 1.4, портом USB Type-C с поддержкой 65-Вт обратной зарядки, двумя разъемами USB 3.2, аудиогнездом, USB-хабом, 5-Вт стереодинамиками, а также подставкой с регулировкой угла наклона от -5 до 20 градусов, поворотом на 20 градусов и регулировкой высоты на 12 см. Монитор появится в европейской продаже по цене в 1300 евро.