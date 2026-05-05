Представлен 34-дюймовый монитор Gigabyte MO34WQC36

Компания Gigabyte пополнила ассортимент ультрашироких мониторов моделью MO34WQC36, которая получила 34-дюймовую изогнутую панель QD-OLED производства Samsung с разрешением 3440:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 360 Гц, защитным покрытием Advanced ObsidianShield для лучшего отображения темных сцен и повышения устойчивости к повреждениям, пиковой яркостью HDR 1300 нит, временем отклика 0,03 мс (GTG), встроенной звуковой системой с двумя 3-Вт динамиками, регулируемой подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 2.1, разъемом USB‑C с поддержкой 18-Вт обратной зарядки, двумя разъемами USB‑A 3.2 с функцией KVM и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном рынке Китая составляет эквивалент 980 долларов.

