Представлен моноблок HP Star Studio Pro 27 на Core 5 210H

Компания HP пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Star Studio Pro 27, которая основана на 8-ядерном процессоре с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Новинка также характеризуется 16 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5200 MT/s, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, дополнительным слотом для оперативной памяти, 27-дюймовым экраном IPS с разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 350 нит, полным покрытием цветовой палитры sRGB и сертификацией TÜV Rheinland о сниженном уровне вредного синего света, двумя интерфейсами USB Type-C (пропускная способность до 20 Гбит/с), одним USB Type-A (10 Гбит/с) и двумя USB Type-A, гигабитным портом Ethernet, разъемом HDMI 2.0b, 3,5-мм аудиогнездом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а также регулируемой подставкой. Моноблок уже появился в китайской продаже по эквивалентной цене в 770 долларов.