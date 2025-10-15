360-Гц монитор HP OMEN 25 оценили в 420 долларов

Компания HP пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Omen 25, которая основана на 24,5-дюймовой матрице IPS с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 360 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), сертификацией VESA DisplayHDR 400, заводской калибровкой цвета, 93% покрытием цветовой палитры Display P3 и 99,5% охватом цветовой гаммы sRGB, поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона, поворота и ориентации, съёмным крючком для гарнитуры, системой организации кабелей, настраиваемой RGB-подсветкой, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4, двумя разъемами USB-A (5 Гбит/с) и одним USB-B (восходящий), а также 3,5-мм аудиогнездом. Монитор оценен в 420 долларов.