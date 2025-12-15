Сенсорный дисплей Corsair Xeneon Edge представлен в новых версиях

Компания Corsair объявила о выпуске двух новых расцветок вспомогательного экрана XENEON EDGE. Новые версии получили названия White (белый) и Atomic Purple (полупрозрачный фиолетовый). Новинки характеризуются 14,5-дюймовой AHVA-матрицей с разрешением 2560:720 точек, кадровой частотой 60 Гц, пятиточечным ёмкостным сенсором, выводом системных виджетов, мультимедиа и других инструментов, совместимостью с Virtual Stream Deck, виджетами погоды и SimHub функцией установки внутри ПК-корпуса на крепление 360-мм вентиляторов, креплением через встроенные магниты на металлической поверхности или с Elgato Multi Mount, интерфейсом USB Type-C с поддержкой DP Alt Mode или полноразмерным портом HDMI. Цена новых версий составляет 250 долларов.

