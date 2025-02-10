GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц

Сегодня в центре внимания 34-дюймовый изогнутый монитор GIGABYTE MO34WQC2 с QD-OLED матрицей, поддерживающей вывод изображения с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. Для матрицы характерна высокая яркость и контрастность, стремящаяся к бесконечности. Монитору доступны функции Black Equalizer для повышения четкости и насыщенности темных сцен в играх, Night Vision для улучшения видимости и повышения детализации темных участков, а также Dashboard для отображения частоты обновления, экранного таймера и др. параметров.

GIGABYTE MO34WQC2

Комплектация

GIGABYTE MO34WQC2

Монитор упакован в габаритную коробку с полиграфией. На лицевой стороне в виде пиктограмм представлены его основные преимущества. Комплект включает кабели HDMI, DisplayPort, USB, питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Для защиты матрицы монитора при транспортировке, на поверхность экрана нанесена особая полимерная пленка, которую следует удалить по завершении процедуры инсталляции дисплея (доступен вариант настенного монтажа средствами VESA кронштейна 100 x 100 мм).

GIGABYTE MO34WQC2

Внешний вид

Фронтальная поверхность корпуса монитора выполнена в духе минимализма. Узкая нижняя грань с логотипом бренда по центру и безрамочная основная панель.

GIGABYTE MO34WQC2

Изгиб панели 1800R (радиус кривизны), при работе обеспечивается максимальное погружение в происходящее на экране, а сам изгиб учитывает особенности периферийного зрения человека.

GIGABYTE MO34WQC2

Игровой акцент этого монитора выдает подставка с двумя направленными лучами полигональной формы. На стойке по центру вырез, который можно будет использовать для кабель-менеджмента.

GIGABYTE MO34WQC2

Выполнена подставка из металла с внешним кожухом их пластика. Она достаточно тяжелая, обеспечивая устойчивое размещение на рабочем столе. Предусмотрена регулировка высоты и угла наклона панели (от -5 до +20 градусов). Кроме того, экран также можно поворачивать влево и вправо относительно вертикальной оси стойки на 30 градусов.

GIGABYTE MO34WQC2

Задняя поверхность корпуса темного-серого цвета. Тонкая основная часть и утолщение в центральной секции.

GIGABYTE MO34WQC2

GIGABYTE MO34WQC2 располагает следующим функционалом: два порта HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4, порт USB 3.2 Type-C с поддержкой PowerDelivery (быстрая зарядка устройств мощностью до 18 Вт, скоростной концентратор USB 3.2, раздельные TRS 3,5-мм аудиоразъемы.

GIGABYTE MO34WQC2

Монитор оснащен фирменной функцией KVM, средствами которой можно задействовать один набор периферии для нескольких мобильных устройств, переключаясь между ними.

GIGABYTE MO34WQC2

Меню управления

Меню управления у монитора на русском языке. В верхней строке текущее разрешение и частота обновления, снизу ключевые параметры. Во вкладке «ИГРЫ» - баланс черного 2.0, сверхвысокое разрешение, режим дисплея, AMD FreeSync Premium Pro.

GIGABYTE MO34WQC2

«Графика» - стандартный, приоритет FPS, игры MOBA, игры RPG, гонки, фильмы, чтение. «Режим дисплея» - входной сигнал, KVM, диапазон RGB.

GIGABYTE MO34WQC2

«PIP/PBP» - несколько вариантов картинки-в-картинке.

GIGABYTE MO34WQC2

Вывод различной информации по работе ключевых параметров системы: например, тактовая частота процессора и видеокарты. Удобно отслеживать мониторинг, не сворачивая окно игрового приложения. < class="cent">GIGABYTE MO34WQC2

Предусмотрена возможность задействовать различные функции и технологии применительно к играм. В частности, таймер, секундомер, перекрестие прицела, снайперский режим Eagle Eye. Также заслуживает внимания новая функция – Тактический переключатель. При его активации выполняется эмуляция режима <Диагональ экрана 24 дюйма, экранное разрешение Full HD> с целью задействовать максимальное быстродействие видеоподсистемы в кибердисциплинах и динамичных играх с видом от первого лица (например, Counter Strike).

GIGABYTE MO34WQC2

Для защиты QD-OLED матриц в составе мониторов AORUS/GIGABYTE предназначен фирменный программно-аппаратный комплекс GIGABYTE OLED Care. Реализованные 6 уровней защиты матрицы от выгорания позволяют существенно продлить эксплуатационный ресурс дисплея, фактически, в автоматическом режиме без участия пользователя.

Тесты

Установлена матрица QD-LED с разрешением WQHD (3440х1440 пикселей) с частотой обновления 240 Гц и временем отклика от 0,03 мс. Поддерживается адаптивная синхронизация AMD FreeSync и NVIDA G-Sync Compatible. Сертификация VESA ClearMR 13000 и VESA Display HDR True Black 400. Владелец монитора в полной мере сможет наслаждаться HDR-контентом.

GIGABYTE MO34WQC2

Наряду с привычным взаимодействием с ПК, монитор можно подключать к игровым консолям XBOX и PlayStation 5 с поддержкой частоты обновления 120 Гц на разрешениях Full HD и Quad HD. Выводимая картинка шикарная. Высокая контрастность, насыщенный черный, которые недоступны IPS и TN матрицам.

Тестирование с калибратором было проведено в трех режимах – стандартный, фильмы и sRGB.

Стандартный, гамма 2.0

GIGABYTE MO34WQC2

GIGABYTE MO34WQC2

GIGABYTE MO34WQC2

Фильмы

GIGABYTE MO34WQC2

GIGABYTE MO34WQC2

GIGABYTE MO34WQC2

sRGB

GIGABYTE MO34WQC2

GIGABYTE MO34WQC2

GIGABYTE MO34WQC2

Софт

GIGABYTE MO34WQC2

GIGABYTE MO34WQC2

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGIGABYTE MO34WQC2 – изогнутый широкоформатный OLED монитор с низкими задержками, высокой частотой обновления 240 Гц, превосходной контрастностью и яркостью. Набор полезных технологий для игр, встроенные средства защиты матрицы от выгорания, адаптивная синхронизация, широкий спектр настроек, эргономичная подставка, сдержанный дизайн конструктива, актуальный набор интерфейсов, скоростной USB-концентратор с поддержкой KVM.
GIGABYTE MO34WQC2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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