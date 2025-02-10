GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц…

Монитор упакован в габаритную коробку с полиграфией. На лицевой стороне в виде пиктограмм представлены его основные преимущества. Комплект включает кабели HDMI, DisplayPort, USB, питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Для защиты матрицы монитора при транспортировке, на поверхность экрана нанесена особая полимерная пленка, которую следует удалить по завершении процедуры инсталляции дисплея (доступен вариант настенного монтажа средствами VESA кронштейна 100 x 100 мм).
Изгиб панели 1800R (радиус кривизны), при работе обеспечивается максимальное погружение в происходящее на экране, а сам изгиб учитывает особенности периферийного зрения человека.
Игровой акцент этого монитора выдает подставка с двумя направленными лучами полигональной формы. На стойке по центру вырез, который можно будет использовать для кабель-менеджмента.
Выполнена подставка из металла с внешним кожухом их пластика. Она достаточно тяжелая, обеспечивая устойчивое размещение на рабочем столе. Предусмотрена регулировка высоты и угла наклона панели (от -5 до +20 градусов). Кроме того, экран также можно поворачивать влево и вправо относительно вертикальной оси стойки на 30 градусов.
Задняя поверхность корпуса темного-серого цвета. Тонкая основная часть и утолщение в центральной секции.
GIGABYTE MO34WQC2 располагает следующим функционалом: два порта HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4, порт USB 3.2 Type-C с поддержкой PowerDelivery (быстрая зарядка устройств мощностью до 18 Вт, скоростной концентратор USB 3.2, раздельные TRS 3,5-мм аудиоразъемы.
Монитор оснащен фирменной функцией KVM, средствами которой можно задействовать один набор периферии для нескольких мобильных устройств, переключаясь между ними.
«Графика» - стандартный, приоритет FPS, игры MOBA, игры RPG, гонки, фильмы, чтение. «Режим дисплея» - входной сигнал, KVM, диапазон RGB.
«PIP/PBP» - несколько вариантов картинки-в-картинке.
Вывод различной информации по работе ключевых параметров системы: например, тактовая частота процессора и видеокарты. Удобно отслеживать мониторинг, не сворачивая окно игрового приложения. < class="cent"> Предусмотрена возможность задействовать различные функции и технологии применительно к играм. В частности, таймер, секундомер, перекрестие прицела, снайперский режим Eagle Eye. Также заслуживает внимания новая функция – Тактический переключатель. При его активации выполняется эмуляция режима <Диагональ экрана 24 дюйма, экранное разрешение Full HD> с целью задействовать максимальное быстродействие видеоподсистемы в кибердисциплинах и динамичных играх с видом от первого лица (например, Counter Strike).
Для защиты QD-OLED матриц в составе мониторов AORUS/GIGABYTE предназначен фирменный программно-аппаратный комплекс GIGABYTE OLED Care. Реализованные 6 уровней защиты матрицы от выгорания позволяют существенно продлить эксплуатационный ресурс дисплея, фактически, в автоматическом режиме без участия пользователя.
Наряду с привычным взаимодействием с ПК, монитор можно подключать к игровым консолям XBOX и PlayStation 5 с поддержкой частоты обновления 120 Гц на разрешениях Full HD и Quad HD. Выводимая картинка шикарная. Высокая контрастность, насыщенный черный, которые недоступны IPS и TN матрицам.