GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц…

Сегодня в центре внимания 34-дюймовый изогнутый монитор GIGABYTE MO34WQC2 с QD-OLED матрицей, поддерживающей вывод изображения с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. Для матрицы характерна высокая яркость и контрастность, стремящаяся к бесконечности. Монитору доступны функции Black Equalizer для повышения четкости и насыщенности темных сцен в играх, Night Vision для улучшения видимости и повышения детализации темных участков, а также Dashboard для отображения частоты обновления, экранного таймера и др. параметров.

Комплектация

Монитор упакован в габаритную коробку с полиграфией. На лицевой стороне в виде пиктограмм представлены его основные преимущества. Комплект включает кабели HDMI, DisplayPort, USB, питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Для защиты матрицы монитора при транспортировке, на поверхность экрана нанесена особая полимерная пленка, которую следует удалить по завершении процедуры инсталляции дисплея (доступен вариант настенного монтажа средствами VESA кронштейна 100 x 100 мм).

Внешний вид

Фронтальная поверхность корпуса монитора выполнена в духе минимализма. Узкая нижняя грань с логотипом бренда по центру и безрамочная основная панель.

Изгиб панели 1800R (радиус кривизны), при работе обеспечивается максимальное погружение в происходящее на экране, а сам изгиб учитывает особенности периферийного зрения человека.

Игровой акцент этого монитора выдает подставка с двумя направленными лучами полигональной формы. На стойке по центру вырез, который можно будет использовать для кабель-менеджмента.

Выполнена подставка из металла с внешним кожухом их пластика. Она достаточно тяжелая, обеспечивая устойчивое размещение на рабочем столе. Предусмотрена регулировка высоты и угла наклона панели (от -5 до +20 градусов). Кроме того, экран также можно поворачивать влево и вправо относительно вертикальной оси стойки на 30 градусов.

Задняя поверхность корпуса темного-серого цвета. Тонкая основная часть и утолщение в центральной секции.

GIGABYTE MO34WQC2 располагает следующим функционалом: два порта HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4, порт USB 3.2 Type-C с поддержкой PowerDelivery (быстрая зарядка устройств мощностью до 18 Вт, скоростной концентратор USB 3.2, раздельные TRS 3,5-мм аудиоразъемы.

Монитор оснащен фирменной функцией KVM, средствами которой можно задействовать один набор периферии для нескольких мобильных устройств, переключаясь между ними.

Меню управления

Меню управления у монитора на русском языке. В верхней строке текущее разрешение и частота обновления, снизу ключевые параметры. Во вкладке «ИГРЫ» - баланс черного 2.0, сверхвысокое разрешение, режим дисплея, AMD FreeSync Premium Pro.

«Графика» - стандартный, приоритет FPS, игры MOBA, игры RPG, гонки, фильмы, чтение. «Режим дисплея» - входной сигнал, KVM, диапазон RGB.

«PIP/PBP» - несколько вариантов картинки-в-картинке.

Вывод различной информации по работе ключевых параметров системы: например, тактовая частота процессора и видеокарты. Удобно отслеживать мониторинг, не сворачивая окно игрового приложения. < class="cent">Предусмотрена возможность задействовать различные функции и технологии применительно к играм. В частности, таймер, секундомер, перекрестие прицела, снайперский режим Eagle Eye. Также заслуживает внимания новая функция – Тактический переключатель. При его активации выполняется эмуляция режима <Диагональ экрана 24 дюйма, экранное разрешение Full HD> с целью задействовать максимальное быстродействие видеоподсистемы в кибердисциплинах и динамичных играх с видом от первого лица (например, Counter Strike).

Тесты

Для защиты QD-OLED матриц в составе мониторов AORUS/GIGABYTE предназначен фирменный программно-аппаратный комплекс GIGABYTE OLED Care. Реализованные 6 уровней защиты матрицы от выгорания позволяют существенно продлить эксплуатационный ресурс дисплея, фактически, в автоматическом режиме без участия пользователя.Установлена матрица QD-LED с разрешением WQHD (3440х1440 пикселей) с частотой обновления 240 Гц и временем отклика от 0,03 мс. Поддерживается адаптивная синхронизация AMD FreeSync и NVIDA G-Sync Compatible. Сертификация VESA ClearMR 13000 и VESA Display HDR True Black 400. Владелец монитора в полной мере сможет наслаждаться HDR-контентом.

Стандартный, гамма 2.0

Наряду с привычным взаимодействием с ПК, монитор можно подключать к игровым консолям XBOX и PlayStation 5 с поддержкой частоты обновления 120 Гц на разрешениях Full HD и Quad HD. Выводимая картинка шикарная. Высокая контрастность, насыщенный черный, которые недоступны IPS и TN матрицам.Тестирование с калибратором было проведено в трех режимах – стандартный, фильмы и sRGB.

Фильмы

sRGB

Софт

Итоги

GIGABYTE MO34WQC2 – изогнутый широкоформатный OLED монитор с низкими задержками, высокой частотой обновления 240 Гц, превосходной контрастностью и яркостью. Набор полезных технологий для игр, встроенные средства защиты матрицы от выгорания, адаптивная синхронизация, широкий спектр настроек, эргономичная подставка, сдержанный дизайн конструктива, актуальный набор интерфейсов, скоростной USB-концентратор с поддержкой KVM.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".