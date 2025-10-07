Представлен 240-Гц монитор AOC Q27G41ZDF

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Q27G41ZDF, которая основана на 27-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 400 нит, временем отклика 0,03 мс (GtG), динамической контрастностью 1500000:1, глубиной цвета 10 бит, 98% покрытием цветовой палитры Adobe RGB и 99% охватом гаммы DCI-P3, подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота, настенным креплением VESA 100:100 мм, портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила 280 долларов.

