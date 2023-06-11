360-Гц монитор LG UltraGear 25GR75FG оценен в 650 евро

Компания LG дала старт европейским продажам игрового монитора UltraGear 25GR75FG, который был представлен еще в начале года. Его цена составляет 650 евро. Новинка характеризуется 24,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), частотой обновления изображения 360 Гц, временем отклика в 1 мс, яркостью до 400 нит, глубиной цвета 8 бит, 97-процентным охватом цветового пространства sRGB, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой NVIDIA G-SYNC, а также интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и USB 3.0 Type-A. Отмечается, что UltraGear 25GR75FG используется на соревнованиях League of Legends EMEA Championship.