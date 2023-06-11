360-Гц монитор LG UltraGear 25GR75FG оценен в 650 евро

Компания LG дала старт европейским продажам игрового монитора UltraGear 25GR75FG, который был представлен еще в начале года. Его цена составляет 650 евро. Новинка характеризуется 24,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), частотой обновления изображения 360 Гц, временем отклика в 1 мс, яркостью до 400 нит, глубиной цвета 8 бит, 97-процентным охватом цветового пространства sRGB, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой NVIDIA G-SYNC, а также интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и USB 3.0 Type-A. Отмечается, что UltraGear 25GR75FG используется на соревнованиях League of Legends EMEA Championship.

Представлен 100-Гц монитор Cooler Master GA271…
Компания Cooler Master пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Cooler Master GA271, которая полу…
Philips представила монитор 45B1U6900C со всплывающей веб-ка…
Вчера компания Philips официально представила монитор 45B1U6900C, рассчитанный на профессионалов, занимаю…
Представлен 100-Гц монитор MSI Modern MD272QXP…
Компания MSI в рамках стартовавшей сегодня выставки Computex 2023 показала монитор MSI Modern MD272QXP, к…
Представлен MiniLED-монитор United Innovation 27M2V-D…
Компания United Innovation пополнила ассортимент мониторов моделью 27M2V-D, которая получила 27-дюймовую …
LG представила игровой монитор с диагональю 49 дюймов…
Последнее время на рынке мониторов можно заметить свежий тренд, который связан с широкоформатными моделям…
Монитор ViewSonic VX2479-2K-PRO оценен в 140 долларов …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью ViewSonic VX2479-2K-PRO, которая получила 23,…
360-Гц монитор LG UltraGear 25GR75FG оценен в 650 евро…
Компания LG дала старт европейским продажам игрового монитора UltraGear 25GR75FG, который был представлен…
144-Гц монитор Acer Nitro XV272URV вышел в Европе …
Компания Acer выпустила в европейскую продажу геймерский монитор Nitro XV272URV, который был представлен …
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 ГцОбзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц
Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor