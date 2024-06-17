360-Гц монитор Lenovo Lecoo K2739GQL появился в продаже

Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу геймерский монитор Lecoo K2739GQL, который оценен в эквивалент 690 долларов. Новинка также характеризуется 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K), кадровой частотой 360 Гц, 10-битной глубиной цвета, максимальной яркостью 400 нит, 134% покрытием цветового пространства sRGB и 101% охватом DCI-P3, статической контрастностью 1000:1, временем отклика 1 мс, интерфейсами HDMI 2.1 и DP1.4, портами USB-A 3.0 и USB-B 3.0, 3,5-мм гнездом для наушников, а также подставкой с возможностью регулировки угла наклона, подъёма и поворота.

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