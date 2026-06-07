Мини-ПК Peladn Y02 с 128 ГБ ОЗУ оценили в 3000 долларов

Бренд Peladn пополнил ассортимент компактных ПК моделью Peladn Y02, которая основана на 16-ядерном чипе AMD Ryzen AI Max+ 395 с максимальной частотой до 5,1 ГГц, графическим адаптером Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками и встроенным NPU с суммарной производительностью в задачах ИИ 126 TOPS.

Новинку также оснастили 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000Ю твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ, режимами энергопотребления 55, 85 и 120 Вт, системой охлаждения с двумя вентиляторами центробежного типа, одним системным вентилятором и тремя тепловыми трубками, тремя слотами M.2 PCIe 4.0 для SSD, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, двумя разъемами USB4 (до 40 Гбит/с и поддержкой DisplayPort), тремя портами USB 3.2 Gen2 Type-A, двумя разъемами USB 2.0, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0, габаритами 193:246:92 мм и массой 1,85 кг, а также предустановленной ОС Windows 11 Pro. Цена компьютера на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 3000 долларов.

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