Представлен ПК-корпус Great Wall Vision S1 Mini+

Компания Great Wall пополнила ассортимент компактных компьютерных корпусов моделью Vision S1 Mini+ Ocean View Room Chassis, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 17 долларов. Новинка характеризуется габаритами 270:275:354 мм, поддержкой материнских плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX, до семи 120-мм вентиляторов, в том числе системы жидкостного охлаждения до 240 мм сверху и 120 мм сзади, графического адаптера длиной до 340 мм, процессорного охладителя высотой до 157 мм, одного 3,5-дюймового и двух 2,5-дюймовых накопителей, боковой стенкой из закаленного стекла, верхней сетчатой панелью с пылевым фильтром, а также одним портом USB 3.0 и двумя USB 2.0 спереди.