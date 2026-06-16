Мини-ПК ASUS Ascent GX10 с 4 ТБ памяти оценили в 5500 долларов

Компания ASUS пополнила ассортимент мини-ПК Ascent GX10 конфигурацией с твердотельным накопителем вместимостью 4 ТБ. Новинка основана на суперплатформе NVIDIA GB10 Grace Blackwell c 20-ядерным процессором Grace на архитектуре Arm и графикой Blackwell с 6144 ядрами CUDA, которые соединены через технологию NVLink-C2C. По данным производителя, компьютер выдает 1000 TOPS вычислительной мощности.

ПК также характеризуется 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X, корпусом с габаритами 150:150:51 мм, системой охлаждения с тепловыми трубками и двумя вентиляторами, поддержкой высокоскоростного сетевого соединения ConnectX-7 и объединением двух систем для увеличения вычислительных ресурсов. Цена конфигурации составляет 5500 долларов.