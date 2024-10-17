480-Гц монитор HKC OG27QH оценен в 840 долларов

Компания HKC пополнила ассортимент мониторов моделью OG27QH, которая основана на 27-дюймовой матрице WOLED производства LG с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 480 Гц, пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом цветовой гаммы sRGB, сертификацией HDR True Black 400, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, поддержкой FreeSync Premium и G-Sync, RGB-подсветкой, двумя портами HDMI 2.1, одним интерфейсом DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя разъемами и портом USB Type-C с функцией зарядки мощностью 90 Вт. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 840 долларов.