Представлен 180-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG32UQDS⁠

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix OLED XG32UQDS, которая базируется на 32-дюймовой QD-OLED матрице третьего поколения. Новинка характеризуется разрешением 4K UHD, антибликовой пленкой BlackShield, частотой обновления изображения 180 Гц, 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, глубиной цвета 10 бит, заводской калибровкой с показателем цветопередачи Delta E ниже 2, функциями и технологиями OLED Care Pro, датчиком приближения Neo для отключения экрана при отсутствии пользователя будет и трехлетней гарантией от производителя. Цена и дата начала продаж монитора пока не объявлены.

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