480-Гц монитор Philips ENVIA 27M2N5801PK оценен в $470

Компания Philips объявила о выпуске на дебютный китайский рынок монитора ENVIA 27M2N5801PK, который основан на 27-дюймовой матрице Fast IPS. Новинка характеризуется режимом работы с разрешением UHD и кадровой частотой 240 Гц, разрешением Full HD и частотой обновления 480 Гц, временем отклика 1 мс GtG, пиковой яркостью HDR 450 нит, 99,6% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 95,9% охватом Adobe RGB, точностью цветопередачи в режиме sRGB – ΔE < 1, сертификацией VESA DisplayHDR 400, технологией Blue Comfort 4.0, портами DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 FRL и USB-A, а также гибко регулируемой подставкой. Цена монитора составила эквивалент 470 долларов.