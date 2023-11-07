49-дюймовый монитор Samsung S49CG934 оценен в 1235 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент крупных мониторов моделью Odyssey OLED S49CG934, которая основана на 49-дюймовый двойной OLED-панели с разрешением 5120:1440 пикселей (формат 2K). Новинка характеризуется частотой обновления 240 Гц, соотношением сторон 32:9, радиусом кривизны 1800R, временем отклика 0,03 мс, 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, пиковой яркостью 1000 кд/кв.м, двойными стереодинамиками, функцией разделения экрана, режимом «картинка в картинке», интерфейсами HDMI 2.1 и DP 1.4, полнофункциональным разъемом USB-C, регулируемой подставкой и фирменной программной оболочкой Tizen. Цена монитора в Китае составляет 1235 долларов.