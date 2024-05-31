4K-монитор Acer DA271K оценен в 300 евро

Компания Acer пополнила ассортимент мониторов моделью Acer DA271K, которая основана на 27-дюймовой VA-матрице с разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, глубиной цвета 10-бит (8 бит+Hi-FRC), временем отклика 4 мс (GtG), максимальной яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3600:1, 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, поддержкой технологии Adaptive-Sync, интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с функцией обратной 65-Вт зарядки, двумя портами USB 2.0, двумя 5-Вт динамиками, встроенными функциями на базе Google TV, поддержкой Google Cast и Bluetooth для трансляции контента, модулем Wi-Fi, функцией Multiview и регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 300 евро.